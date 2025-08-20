Hayvanları katledip "ayin" yapan zanlı tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde "ayin" için evinde hayvanları katledip görüntülerini sosyal medyada paylaşan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnegöl Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K, evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda "şaman" olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.
Zanlının evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Ramazan K, tutuklandı.
