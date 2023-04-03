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Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını

Konya'da hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü organize eden, horozları dövüştüren ve dövüşleri izleyen kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.

Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını

'nın Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi’ndeki Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti.

Dernek binasına baskın yapıldı. Ekipler, baskından önce ise içeriye girerek horoz dövüşünü kayıt altına aldı.

Görüntülerde yaklaşık 30-40 kişinin horoz dövüştürüp, izlediği görüldü.

Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını - 1

Dövüşleri organize eden, dövüşü seyreden kişilere ve 11 horozun sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı. Horozlara da el konuldu.

DERNEĞİN BİR ODASINA RİNG VE TRİBÜN KURMUŞLAR

Horoz dövüştürmek için dernek evinin bir odasına ring ve ringin etrafına tribün kurulduğu görüldü.

Ayrıca dövüş başına 4-5 bin liraya kadar bahis oynatıldığı belirtildi.

Dövüşlerin ise WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla organize edildiği öğrenildi.

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