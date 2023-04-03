Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını

Konya'nın Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi’ndeki Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti.
Dernek binasına baskın yapıldı. Ekipler, baskından önce ise içeriye girerek horoz dövüşünü kayıt altına aldı.
Görüntülerde yaklaşık 30-40 kişinin horoz dövüştürüp, izlediği görüldü.
Dövüşleri organize eden, dövüşü seyreden kişilere ve 11 horozun sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı. Horozlara da el konuldu.
DERNEĞİN BİR ODASINA RİNG VE TRİBÜN KURMUŞLAR
Horoz dövüştürmek için dernek evinin bir odasına ring ve ringin etrafına tribün kurulduğu görüldü.
Ayrıca dövüş başına 4-5 bin liraya kadar bahis oynatıldığı belirtildi.
Dövüşlerin ise WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla organize edildiği öğrenildi.