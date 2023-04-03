Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını

Dövüşleri organize eden, dövüşü seyreden kişilere ve 11 horozun sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı. Horozlara da el konuldu.



DERNEĞİN BİR ODASINA RİNG VE TRİBÜN KURMUŞLAR



Horoz dövüştürmek için dernek evinin bir odasına ring ve ringin etrafına tribün kurulduğu görüldü.



Ayrıca dövüş başına 4-5 bin liraya kadar bahis oynatıldığı belirtildi.



Dövüşlerin ise WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla organize edildiği öğrenildi.

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