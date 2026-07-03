Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını: İçeriden 110 kişi çıktı

Büyükçekmece'de Hayvanları Koruma Derneği adı altında horoz dövüşü düzenlediği belirlenen dört kişi gözaltına alındı, 110 kişiye 1 milyon 276 bin 440 lira ceza kesildi.

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde Hayvanları Koruma Derneği adı altında horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığını belirledi.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekipler, 27 Haziran'da adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen R.T. (51), Ş.O. (60), M.S. (61) ve H.A. (34) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, altı ödül kupası ve 231 bin lira nakit para ile 35 Hint horozu ele geçirildi. Hint horozları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İÇERDEN 110 KİŞİ ÇIKTI

Hayvan dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler, kumar oynatmak ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen işlemlerin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.