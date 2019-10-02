TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, komisyonun hazırladığı raporu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.



Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel başkanlığında toplandı.



"Taslak Komisyon Raporu"nun görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Yel, 8 Mayıs'tan bu yana 11 toplantı gerçekleştirildiğini, bu toplantılarda konunun uzmanı çok sayıda kişinin görüşlerinin alındığını, ayrıca yerinde incelemelerin yapıldığını dile getirdi.



Komisyon raporuna son şeklini vereceklerini belirten Yel, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, TBMM Başkanlığına raporu teslim edeceğiz. Kamuoyunun önemli beklentisi, işin yasalaşması. Bizler araştırma komisyonuyuz, bizim yaptığımız bir tespit ve öneri çalışmasıdır. Bu çalışmanın sonucunda da umuyorum ki yasa yapılırken bizim raporumuzdan da esinlenilerek, kamuoyu vicdanının da rahatlayacağı çözümlerin ve uygulamaların olabileceği bir dönem başlar" diye konuştu.

Yel, hayvan hakları konusunda dünyaya örnek olacak çalışmanın yapılmasını arzuladıklarını kaydetti. Toplantıda, Taslak Komisyon Raporu'ndaki "Hayvanların korunmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri" üzerinde komisyon üyeleri, hayvan hakları savuncuları ve uzmanlar görüşlerini bildirdi.

KANUNUN İSMİ DEĞİŞECEK



Komisyon üyeleri, Hayvanları Koruma Kanunu'nun, "Hayvan Hakları Kanunu" olarak değişmesi konusunda mutabık kaldı. Kanunda yaşanan terminoloji sorununun önüne geçmek için "evcil hayvan", "yaban hayvanı" ve "çiftlik hayvanı" gruplandırması önerisi getirildi.

Komisyon üyeleri, gruplandırma yapılırken herhangi bir türü küçümseyecek, ötekileştirecek, hayvan onuruna aykırı bir adlandırma yapılmaması görüşünde birleşti.



KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ

Toplantıda, hayvan popülasyonu kontrolüne ilişkin aksaklıklar konusunda da görüşler ifade edildi. Komisyon Başkanı Yel, kısırlaştırma konusunun çok önemli olduğunu belirterek, bununla ilgili en az 3 ya da 4 yıllık bir sürede seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.



CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, popülasyon sayımını ve kısırlaştırmayı ilk bitiren belediyelere ödül verilmesini önerdi. Sütlü, ayrıca popülasyon kontrolüne ilişkin başlatılacak seferberliğin 4 yıl olarak belirlenmesinin uzun olduğunu savunarak, bu sürenin kısaltılması gerektiğini dile getirdi.



CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Belediyelerimizin ve il özel idarelerin bu kısırlaştırma merkezlerini öncelikle açmaları gerekir. Bunun için de bütçe gerekiyor. Öncelikle 2020 genel bütçesine bu kurulacak kısırlaştırma merkezleri ve kısırlaştırma bedellerini koymamız lazım" dedi.



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