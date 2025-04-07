Hayvansever gazeteci yoğun bakımda: Can dostları sahiplendiriliyor

Birgül Taşdemir, gazateci kimliğinin yanında bir hayvansever. Hayatını sokak hayvanlarına adayan Taşdemir, onlarca kedi ve köpeğe hem evinde hem sokaklarda bakıyor.



Bayramın ikinci günü babasını ziyaret ettiği sırada beyin kanaması geçirince İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Taşdemir, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

1 NİSAN'DAN BERİ ENTÜBE



Taşdemir'in ablası Şengül Atalay, kardeşinin ameliyat edildiğini, 1 Nisan'dan beri entübe olduğunu dile getirdi.



Atalay, kardeşinin evde ve sokaktaki hayvanlara baktığını dile getiripd "12 kedi ve 3 köpeğe evinde bakıyordu. Bir çoğunu tedavi ettirdi ancak sonrasında sahiplendiremedi." dedi.

HAREKETE GEÇİLDİ



Ailesi ve arkadaşları ise 51 yaşındaki Taşdemir'in "Can dostlarım" dediği hayvanlarının sahiplendirilmesi için harekete geçti.