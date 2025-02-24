Hayvansever yaşlı kadının şüpheli ölümü: İtfaiye raporu ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gecekonduda çıkan yangında Ülker Güleryüz'ün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.



Başsavcılığın olayın yaşandığı meskenden aldığı örnekler üzerinden Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucunda herhangi yanıcı veya yakıcı bir maddenin tespit edilemediği belirtildi. Meskende bulunan elektrik kabloları da incelenirken, yangının elektrik aksamından çıkma ihtimali olmadığı ifade edildi.



"KUNDAKLAMAYA DAİR İZ BULUNAMADI"



Başsavcılık, İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme yapmasını istedi. Yapılan inceleme neticesinde yangının sobadan kaynaklandığı tespit edildi.

Başsavcılığa gönderilen raporda şu ifadeler yer aldı:



"Sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim, battaniye ve yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği ve tavana kadar sıçrayarak yangının büyüdüğü anlaşıldı."



İtfaiye Daire Başkanlığı, yapılan inceleme sonucunda olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını ifade etti.

HAYVAN DÜŞMANI HESAPLAR HEDEF GÖSTERDİ

Yangın öncesi sabahı belediye ekiplerinin yaşlının kadının çipli köpeğini aldığı ve hayvan düşmanı hesapların Güleryüz'ü hedef gösterdiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.