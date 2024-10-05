Hazine arazisi üzerindeki evlerin tahliyesi için düğmeye basıldı

''EVİMİZİ YIKMAMIZ İSTENİYOR''



Evini boşaltması istenen mahalle sakini Yılmaz Gül ise doğma büyüme a ynı evde yaşadığını söyleyerek, ecrimisil bedelini ödemekte yaşayacakları zorlukları dile getirdi. Gül, “Doğma büyüme bu alanda yaşıyorum, şu an da tam 60 yaşındayım. 1984'te rahmetli babamla birlikte tapu tahsis belgemizi aldık. İmar affı dediler, parayı yatırdık. Şu an öyle bir ecrimisil gelmiş ki; ev başına 100, 130, 200, 260 bin TL bedel istiyorlar. Biz tapu tahsis belgemizi almışız, imar affından yararlanmışız, ekstra bir de evimizi yıkmamız isteniyor. Vatandaş olarak kime başvuracağız? Buradaki insanların gelir durumu normalin altında, çoğu da emekli. 160 bin 200 bin nasıl yatıracağız? Bir de tahliye kararı çıkarmışlar. Bu davanın hemen geri çekilmesini istiyoruz. Ayrıca evi boşaltın kendiniz yıkın, kendiniz yıkmazsanız onun masrafını da siz ödersiniz diyorlar. Yazı 1 Ekim'de herkese aynı anda geldi. 15 gün ödeme süresi var, bir ay içinde evi yıkıp enkazı taşıyıp gitmemiz lazım” dedi