Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten finansal istikrar vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.



Nureddin Nebati'den görevi devralan Bakan Şimşek, şu açıklamaları yaptı:

"Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde yürüten sayın bakanımıza teşekkür ediyorum.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refatı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz oalcaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Finansal istikrarı sağlayacağız. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız.



Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde, güçlü koordinasyonla yürüteceğiz."