Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı. Sütcü ve Gönül görevden alındı

Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki kararlara göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Kutluhan Taşkın atandı. Taşkın, 21 Mayıs 2021'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğan Taşkın, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatında çalışma hayatına başlayan Taşkın, ABD'deki Cornell Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Kalkınma Bakanlığında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Taşkın, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne, 2021 yılında ise başkan yardımcılığına atandı.

Taşkın, 16 Ekim'de yayımlanan kararla Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine de getirilmişti.

Resmi Gazete'deki kararla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü görevden alındı.

SÜTCÜ VE GÖNÜL GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'deki kararla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, 9 Mayıs 2026'da atandığı görevden alındı. Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütcü, İbrahim Ömer Gönül'ün yerine getirilmişti.

Diğer yandan İbrahim Ömer Gönül de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanlığı görevinden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarına yönelik soruşturma kapsamında Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni talep etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporunun ardından 14 Ekim'de Gönül hakkında soruşturma izni vermişti.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA ŞİNASİ CANDAN ATANDI

Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı. Candan, Ekim 2023'ten bu yana Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı görevi, önceki başkan Bekir Bayrakdar'ın 16 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasının ardından boşalmıştı.

GELİR İDARESİNDE DÖRT ATAMA DAHA

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım ile Gelir İdaresi Daire Başkanları Zekai Çenge ve Hüseyin Azili atandı.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığına ise Ferhat Dinçer getirildi.