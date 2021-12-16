Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Yunus Elitaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

Yunus Elitaş, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

Elitaş, 2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti. 2010 yılında ise muhasebat kontrolörlüğüne atandı.



2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.



2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı. 2018 Şubatı'nda başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atandı.

Elitaş, 16 Aralık 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.



İyi derecede İngilizce bilen Yunus Elitaş, evli ve iki çocuk babasıdır.