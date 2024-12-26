Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. İlana başvurular 7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 16 Nisan'da bitecek. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcısı alımı için başvuru nasıl yapılacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı ilanı paylaştı. İlana göre, alımların 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından, 50'si ise mühendislik mezunu arasından yapılacak.
BAŞVURU SÜRECİNİN AYRINTILARI
Başvurular 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.
Adaylar tarafından giriş sınavı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacak. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
- Başvuruyu, https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1000 (bin) aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 250 (iki yüz elli) aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.
- Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
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