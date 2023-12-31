Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 uzman yardımcısı alacak (Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Başvurular, 04/03/2024 (09:00) – 15/03/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapılmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.



SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:



Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),



c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,



ç) Tablo 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,



d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.