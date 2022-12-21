Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapacak: Başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan duyuruda; "Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 50 (Elli) Hazine ve Maliye Uzman

Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. "Alınacak personel, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yapacak.



Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.Yazılı sınav, klasik usulle ve iki oturumda yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü, 04/03/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini

Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi (27/01/2023) itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),



c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,



ç) ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahipolmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),



d) Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce,Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,



e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,



f) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.