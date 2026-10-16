Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı, 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlandı.

2026/325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

Bayrakdar, Ocak 2019'dan bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971 yılında Kocaeli'nde doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında başlayan Bayrakdar, 2004 yılına kadar Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yaptı.

2004-2008 yıllarında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Bayrakdar, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarı, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü ve 2015-2019 yıllarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak çalıştı.

Ocak 2019'da Gelir İdaresi Başkanlığına vekaleten getirilen Bayrakdar, Şubat 2020'de bu göreve asaleten atandı.

Mayıs 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olan Bayrakdar, Mayıs 2026'da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Bayrakdar'ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı da bulunuyor.