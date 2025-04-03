Hazine ve Maliye Bakanlığından MASAK açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarınını mesnetsiz iddialar olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



"Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Özgür ÖZEL’in, bugün de Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK’e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğü görülmüştür.



Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan açıklamada açıkça ifade edildiği üzere; hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir.



Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."