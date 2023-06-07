Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, destek ödemelerinin süresi uzatılacak mı?

Haziran ayına girilmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre değişiklik gösteriyor.

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDELERİ NE ZAMAN? Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Haziran ayı aile destek ödemelerinin ay ortasına doğru yatırılması bekleniyor. SON ÖDEME NE ZAMAN? 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.