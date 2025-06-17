Haziran ayı ortasında zorlu kar temizliği sürüyor

Rize'nin yüksek kesimlerinde kış aylarından kalma çığların temizleme çalışmaları sürüyor.

Haziran ayı ortasında zorlu kar temizliği sürüyor

Kış mevsiminin ağır geçtiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan de kar yağışlarından fazlaca nasibini aldı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde yağan kar, yaz mevsiminin gelmesine ve hava sıcaklıklarının yükselmesine rağmen henüz erimedi.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Erimeyen kar ve çığların temizleme çalışması ise Rize İl Özel İdaresi ekiplerine kaldı.

Haziran ayı ortasında zorlu kar temizliği sürüyor - 1 Rize'de kar temizliği

'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 438 metre yükseklikteki Eğrisu Yaylası'nda yürütülen kar temizleme çalışmaları Rize İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından espirili bir dille paylaşıldı.

Paylaşımda, "Haziran dediğin, Rakıma göre değişir." denildi.

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