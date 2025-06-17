Haziran ayı ortasında zorlu kar temizliği sürüyor

Kış mevsiminin ağır geçtiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Rize de kar yağışlarından fazlaca nasibini aldı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde yağan kar, yaz mevsiminin gelmesine ve hava sıcaklıklarının yükselmesine rağmen henüz erimedi.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Erimeyen kar ve çığların temizleme çalışması ise Rize İl Özel İdaresi ekiplerine kaldı.

