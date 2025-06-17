Haziran ayı ortasında zorlu kar temizliği sürüyor
Rize'nin yüksek kesimlerinde kış aylarından kalma çığların temizleme çalışmaları sürüyor.
Kış mevsiminin ağır geçtiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Rize de kar yağışlarından fazlaca nasibini aldı.
Rize'nin yüksek kesimlerinde yağan kar, yaz mevsiminin gelmesine ve hava sıcaklıklarının yükselmesine rağmen henüz erimedi.
KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Erimeyen kar ve çığların temizleme çalışması ise Rize İl Özel İdaresi ekiplerine kaldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 438 metre yükseklikteki Eğrisu Yaylası'nda yürütülen kar temizleme çalışmaları Rize İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından espirili bir dille paylaşıldı.
Paylaşımda, "Haziran dediğin, Rakıma göre değişir." denildi.
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