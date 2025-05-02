Haziran ayında habere telif geliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın Haziran ayında Meclis'e geleceğini söyledi.
NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'yla ilgili son bilgileri aktardı.
Yayman, Google yetkililerinin Haziran ayında Meclis'e gelerek bilgi vereceğini söyledi.
Hüseyin Yayman, algoritma değişikliklerinin yayıncıların problemi haline geldiğini, gerçek gazeteciliğin desteklenmesi ve tüm paydaşların da sürecin içinde olması gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin dünyada en fazla dijital dünyada zaman geçiren toplum olduğunun altını çizen Yayman, Almanya'da uygulanan düzenlemenin Türkiye'de de aynen uygulanmasını istediklerini söyleyerek sözlerini bitirdi.
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