Haziran ayında habere telif geliyor

Hüseyin Yayman, algoritma değişikliklerinin yayıncıların problemi haline geldiğini, gerçek gazeteciliğin desteklenmesi ve tüm paydaşların da sürecin içinde olması gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin dünyada en fazla dijital dünyada zaman geçiren toplum olduğunun altını çizen Yayman, Almanya'da uygulanan düzenlemenin Türkiye'de de aynen uygulanmasını istediklerini söyleyerek sözlerini bitirdi.