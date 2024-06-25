Haziran ayında yaylalarda karlı yollar açılmaya devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını şehrin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde devem ettiriyor.

Vatandaşların yolculuk esnasında herhangi bir sorun yaşamaması ve olası aksaklıkları önlemek için seferber olan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerdeki kırsal yol ağlarının tamamını kardan temizliyor. Bu kapsamda, Çaykara ilçesi Demirkapı Mahallesi Bayburt bağlantı yolunda kapsamlı bir karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.



Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Ekip arkadaşlarımız, yaptıkları etkin ve yoğun mücadeleyle mağduriyet yaşanmasının önüne geçiyor. Özellikle mayıs ve haziran aylarının yaylalara göç mevsimi olması dolayısıyla bizim için büyük önem arz ediyor. Bu nedenle mayıs ve haziran ayı boyunca dur durak bilmeden ekiplerimiz çalıştı, rahat ulaşım sağlanması için seferber oldular. Şehrimizin her noktasında nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza güvenli yolculuklar diliyorum” diye konuştu.