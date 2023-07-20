Haziranda sıcaklık ortalamanın altında kaldı

KANGAL 3 DERECEYİ, KIRIKKALE 34,5'İ GÖRDÜ

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandı, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.



Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3 derece olan bölgede bu yılki ortalama 18,6 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 3 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 34,5 derece olarak Kırıkkale'de gözlendi.



Karadeniz'de sıcaklıklar, Boyabat çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında kaydedildi.



Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,8 derece iken, 2023 Haziran ayı 19,7 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 5,7 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 34 derece ile Beypazarı'nda gözlendi.



GÜNEYDOĞUDA HAZİRAN AYI SICAKLIĞI DEĞİŞMEDİ



Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,1 derece, 2023 Haziran ayı da 18,9 derece kaydedildi.



Bölgede en düşük sıcaklık 2 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 37,1 derece ile Palu'da ölçüldü.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı ile bu yılın haziran ayı ortalama sıcaklığı aynı seyretti ve 27,2 derece olarak kayıtlara geçti.



Bölgede en düşük sıcaklık 12 derece ile Çermik'te, en yüksek sıcaklık ise 42,5 derece olarak Cizre'de yaşandı.