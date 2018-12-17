İstanbul'da aile üyeleri ve aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu devlet memurları aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla suçlanan bilgisayar yazılımcısı Orkun D., babası ve eski avukatının şikayeti üzerine hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla işlem başatıldı. Orkun D. yakalanarak gözaltına alındı.
Baba Nadir D. ve Orkun D'nin eski avukatı Koray K.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bilgisayar yazılımcısı Orkun D'nin kaldığı evi belirleyen Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün ortaklaşa operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonla Orkun Dülgeroğlu, "Adnan Oktar suç örgütü üyelik"ten yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelinin evinde bulunan tüm dijital verilere el koydu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise ele geçirilen dijital verilerin imajları almaya başladığı öğrenildi.
Orkun D'nin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.