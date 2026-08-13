HBO Max, Amazon Prime, Disney+ ve Netflix'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK ) HBO Max, Amazon Prime, Netflix ve Disney+'a üst sınırdan ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı.

HBOX MAX'TEKİ BELGESEL İÇİN KATALOGDAN ÇIKARMA KARARI

Kurul, HBO Max adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" adlı belgesel filmdeki yayın ihlallerini görüştü.

Belgesel filmin cinsellik ile pornografi sergilediği ve eş cinsel ilişkileri meşrulaştırdığını tespit eden RTÜK, HBO Max'a katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

AMAZON PRIME'A SPARTACUS: HOUSE OF ASHUR CEZASI

Prime Video logolu isteğe bağlı yayın hizmeti sunan kuruluşta yayımlanan "Spartacus: House of Ashur" isimli dizideki ihlaller de görüşüldü.

Söz konusu yapımda, tarihsel bir kurgu ve aksiyon-macera şemsiyesi altında sunulmasına rağmen içerdiği ağır çekim kan sıçraması, uzuv kopması, şiddetin bir haz sahnesi olarak detaylandırılması; kadın ve erkek bedeninin sürekli teşhiri, aşırı müstehcenlik ile insan doğasına ve evrensel ahlak normlarına aykırı cinsel ilişki sahnelerinin yoğun bir şekilde gösterildiği kaydedildi.

Bu gerekçelerle Prime Video'ya katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası uygulandı.

NETFLIX'E DE CEZA KESİLDİ

Üst Kurul, Netflix ünvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan "Heartstopper: Sonsuza Dek" adlı filmdeki yayın ihlallerini de ele aldı.

Yetişkinlik düzeyi "18+, cinsellik, argo" koruyucu sembolleri ve "Bu film, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muzır Neşriyat Kurulunca küçükler için uygun olmadığı karara bağlanan 'Kalp Çarpıntısı' kitabından uyarlanmıştır" uyarısı ile katalog içerisinde yayımlanan filmin konusu itibarıyla, hedef kitlesinin gençler olduğu ve eş cinsel birlikteliğe yönelik sahnelerin kullanılan müzikler ve efektlerle görsel olarak estetik ve sevimli biçimde sunulduğu anlatıldı.

Kurul, söz konusu yapımda eş cinsel yaşam tarzının genç yaş grubuna özendirici bir biçimde yansıtıldığı tespitine yer verdi.

Bu açıdan ilgili filmde LGBTQ+ ilişkilerinin olumlanmasının ve normalize edilmesinin Türk aile yapısına, manevi değerlerimize ve genel ahlak anlayışına aykırı olduğu ifade edidi.

Üst Kurul, söz konusu film nedeniyle Netflix'e katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası verdi.

DISNEY+'A CEZA

Üst Kurul, Disney+'ta yayımlanan "A Teacher" isimli dizideki yayın ihlallerine de yaptırım uyguladı.

RTÜK, bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasında yaşanan ilişkiyi konu alan dizinin, yetişkin öğretmenin öğrencisine yönelik istismar niteliğindeki davranışlarının belirli sahnelerde romantikleştirilmiş ve erotikleştirilmiş bir ilişki biçiminde sunulduğunu, böylece çocuk istismarının niteliğinin belirsizleştirildiğini ve olağanlaştırılma riskinin ortaya çıktığını vurguladı.

Bu gerekçelerle Disney+'a katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para yaptırımı uygulandı.