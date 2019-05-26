İlişkili Haber İmralı'dan açlık grevi mesajı

İmralı'nın açıklaması sonrası HDP, açlık grevlerinin sona erdiğini bildirdi.



HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Açlık grevlerinin daha fazla insan canına ve sağlığına zarar gelmeden sona ermesi başta ailelerin, demokratik kamuoyunun ve vicdan sahibi herkesin beklentisiydi" ifadesi kullanıldı.



Karar, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan avukatları aracılığı ile gönderdiği mesajın ardından alındı. İmralı Adası'nda 22 Mayıs'ta avukatları ile görüşen Öcalan mesajında, "Eyleminizin sona ermesini bekliyorum" demişti.

Öte yandan açlık grevi yapan HDP milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Dersim Dağ, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda çocukları cezaevlerinde bulunan kadınlarla basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Temel, yaklaşık 200 gündür açlık grevi yapan Leyla Güven'in bu eylemine son verdiğine ilişkin gönderdiği açıklamayı okudu.



Milletvekilleri Sarısaç ve Dağ ile kendisinin de açlık grevine son verdiğini belirten Temel, açlık grevinde bulunan herkesin eylemlerini sona erdirmesini beklediklerini söyledi.



Bu arada milletvekili Güven, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 112 Acil Servis ekiplerince kontrol için özel bir hastaneye götürüldü.

HDP'DEN "GENEL KOORDİNASYON MASASI"



Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından ilgili sivil toplum kurumlarıyla sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla HDP Genel Merkezi bünyesinde, "Genel Koordinasyon Masası" kurulduğu da bildirildi.



HDP'den yapılan yazılı açıklamada, bugün sona eren açlık grevi eylemlerine katılanların sağlığına hızla kavuşabilmeleri için çalışma yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gerekli tedavi sürecinin makul şekilde yönetilebilmesi, çıkabilecek olası sorunların çözülmesi ve bu kapsamda yetkili kurumlar ve kişilerle görüşülmesi, ilgili sivil toplum kurumlarıyla sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla HDP Genel Merkezi bünyesinde bir 'Genel Koordinasyon Masası' oluşturulmuştur. Bölgeler düzeyinde 'Bölge Koordinasyon Masası' kurulmuştur."