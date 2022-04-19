HDP, AYM'ye yazılı savunmasını verdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatma davası açılan HDP, 220 sayfalık ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) verdi.

Haberler - NTV Haber 19.04.2022 - 16:08

HDP, AYM'ye yazılı savunmasını verdi

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HDP, kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını AYM'ye sundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatmaya gerekçe yapılan; ''bölücü eylemlerin odağında olma'' ve ''terör propagandası'' iddialarına yanıt verilen savunma, Yüksek Mahkeme üyelerince incelenecek.

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek.

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