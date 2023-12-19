HDP binasına Öcalan posterine hapis cezası

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin yargılanan iki sanıktan Ercan Sağlam'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile sanıkların avukatları katıldı.



Tutuksuz sanık Dilan Kılıç Karakoyun ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ercan Sağlam'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

TERÖR PROPAGANDASINDAN BERAAT



Sağlam'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraatini kararlaştıran heyet, diğer sanık Dilan Kılıç Karakoyun'un ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraatine karar verdi.



25 YILLA YARGILANDILAR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının asıldığı bilgisi üzerine polis ekiplerince arama yapıldığı aktarılmıştı.



Parti binasındaki tüm oda ve müştemilatlarda yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, afiş, resim, tablo ve dijital materyale el konulduğu anlatılan iddianamede, bina içinde örgüt üyelerinin fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu kaydedilmişti.



İddianamede, sanıklar Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç Karakoyun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 11 yıl altışar aydan 25'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

