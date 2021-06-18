HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

HDP İzmir İl Başkanlığı'na girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YANINDAKİ ÇANTADA BIÇAK VE PARA VARMIŞ



Öte yandan saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle giden Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.



Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.



Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na dün giren Onur Gencer, görevli Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

VİDEO: SALDIRGAN HDP BİNASINA BÖYLE GİTTİ