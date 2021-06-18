HDP binasındaki silahlı saldırının faili Onur Gencer tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişiyi öldüren Onur Gencer tutuklandı.

27 yaşındaki Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

''BİNA ÇEVRESİNE BİRKAÇ KEZ KEŞİF İÇİN GİTTİM''



İfadesinde hiç kimseyle bağlantısı olmadığını iddia eden saldırgan, "Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm'' dedi.



''KİM OLSA ATEŞ EDECEKTİM''



Gencer, ''Herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" diye konuştu.

Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.



YANINDAKİ ÇANTADA BIÇAK VE PARA VARMIŞ

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle giden Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.



Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.



Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na dün giren Onur Gencer, görevli Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Deniz Poyraz'ın cenazesi bugün Kadıfekale'de toprağa verilecek.

VİDEO: SALDIRGAN HDP BİNASINA BÖYLE GİTTİ