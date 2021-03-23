HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a terör soruşturması

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleri kullanılmıştı.



Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı; etkinliğe katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında da soruşturma başlattı.



Sancar'ın konuşmasında ''Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK için övücü sözler'' kullandığı ve 'örgüt propagandası'' yaptığı iddia edildi.



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