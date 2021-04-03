HDP eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Anadolu Ajansı 03.04.2021 - 04:54 | Son Güncelleme : 03.04.2021 - 04:55
TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Terörle mücadele ekipleri tarafından emniyete götürülen Gergeroğlu daha sonra adliyeye sevk edildi.
Burada göğüs ve kalp ağrısı şikayetlerinde bulunan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadan babasının son durumu hakkında bilgi veren Salih Gergerlioğlu, babasının anjiyo olacağını duyurdu.