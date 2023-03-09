HDP hazine yardımı alacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istemişyi.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüşen AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar vermişti.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı almıştı.



Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alındı.



Heyet, HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırdı.