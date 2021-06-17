HDP İzmir il binasında saldırı: 1 ölü

İzmir Konak'taki HDP il binasına girerek camları kıran ve bir görevliyi öldüren silahlı kişi gözaltına alındı.



Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Silahlı olduğu belirtilen bir kişi, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP il binasına girdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, SALDIRGAN YAKALANDI

Silahlı saldırgan kapıyı açan görevli Deniz Poyraz'ı öldürdü.

Parti binasına da zarar veren saldırgan yangın tüpleriyle camları kırdı.



Saldırganın yakalanması için polis operasyon düzenledi. Bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı.

Şüpheli, içeriye giren emniyet mensupları tarafından kıskıvrak yakalandı.

HDP'DEN TEPKİ, VALİLİKTEN AÇIKLAMA

HDP, saldırıya sert ifadelerle tepki gösterdi. İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Saldırganın, O.G. isimli istifa etmiş bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.