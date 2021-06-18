HDP İzmir il binasında silahlı saldırı: Görevli Deniz Poyraz hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı.



PARTİ ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ, SALDIRGAN YAKALANDI



İzmir İl Başkanlığı'nın camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan saldırgan Onur Gencer gözaltına alındı.



İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ



Saldırgan Onur Gencer ilk ifadesinde "Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dedi.

SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in, parti binasına giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Saldırgan Onur Gencer

VALİLİK: OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR



İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden Onur Gencer'in saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığı'na geldiği, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.



Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

HDP'DEN AÇIKLAMA



HDP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada da bir süredir partilerinin hedef gösterildiği iddia edilerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz

KILIÇDAROĞLU'DAN TAZİYE TELEFONU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti.



CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaoğlu'nun HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen provokatif saldırı nedeniyle Sancar'ı telefonla aradığı belirtildi.



Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Saldırıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz.Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır" dedi.

BAKAN GÜL: TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILACAK



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olayla ilgili olarak "Saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" açıklaması yaptı.

BAHÇELİ: KARANLIK EMELLER BU DEFA İZMİR'DE SAHNEYE ÇIKMIŞTIR

Saldırıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek isteyen karanlık emeller bu defa İzmir’de sahneye çıkmıştır. Türkiye’nin karışmasını; etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır.

Suçluların menfur eliyle, sokakların melun izbeliğinde hıyanet ve husumet arayışına çıkan mihraklar bugün İzmir’de ateşle oynamaya kalkışmışlardır. Bu haliyle HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir.

Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır. HDP’li yöneticilerin, Halk Tv’nin program akışını planlayan ve tahrikleri canlı tutan kişilerin sahip oldukları bilgi, belge ve bulguları derhal adli ve emniyet birimlerine ulaştırmaları şarttır.



Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır" dedi.