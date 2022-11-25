HDP, kapatma davasında ek savunmasını AYM'ye sundu

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada parti, ek savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyaya koyduğu ek delilller üzerine HDP'ye savunma için 30 gün ek süre verilmişti.

Sürenin dolmasına bir gün kala savunma metni, Yüksek Mahkeme'ye sunuldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Bu sürecin ardından Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.



Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.