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HDP Kartal ilçe binasına baskın: 2 gözaltı

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin soruşturma kapsamında HDP'nin İstanbul Kartal'da bulunan ilçe binasına baskın düzenlendi. Operasyonda iki ilçe yöneticisi gözaltına alındı

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 05:33

HDP Kartal ilçe binasına baskın: 2 gözaltı

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HDP Kartal ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki ilçe yöneticisi gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HDP ilçe binasında örgüt elebaşı ve operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin afiş ve posterlerinin asıldığı, yasaklı yayınların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası, dün HDP ilçe binasına düzenlediği operasyonda, söz konusu materyalleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan iki ilçe yöneticisi, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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