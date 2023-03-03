Akşener'in adaylık açıklamalarının ardından siyasi partilerden toplantı kararı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarının ardından gözler siyasi partilere çevrildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanırken HDP de yarın MYK'yı olağanüstü toplama kararı aldı.

Partiden yapılan açıklamada, MYK'nın son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

GELECEK PARTİ BAŞKANLIK KURULU TOPLANIYOR

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, yarın saat 11.00'de altılı masayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.

Partiden yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeyeceğini açıkladığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanarak son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracağı bildirildi.

