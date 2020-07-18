HDP Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti. Çelik, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan fezleke düzenlenerek dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e gönderilmişti .



Çelik, istifa mektubunda, bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne sürdü .

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını belirterek

"Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldı."dedi.

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.