HDP milletvekillerini taşıyan minibüs kaza yaptı

HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti.



Sabah saatlerinde Soner Özenç (49) yönetimindeki ticari taksi ile Ufuk E. idaresindeki minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.



Taksi şoförü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada takside bulunan yolcu S.G. ve minibüsteki HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ile minibüs şoförü yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi ve İbni Sina hastanelerine kaldırıldı.



Kazaya karışan minibüsün, HDP milletvekillerini ve parti üyelerini Esenboğa Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.