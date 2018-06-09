Sason’a bağlı Yücebağ beldesi köylerinde seçim çalışlarını yürüten HDP’li heyetin içinde bulunduğu araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Araçta bulunan 5 kişi kaza yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin sağlık durumlarının ağır olduğu ve ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.
HDP seçim aracı kaza yaptı: 5 yaralı
İHATürkiye
Batman’ın Sason ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten HDP’li heyetin içinde bulunduğu minibüsün Yücebağ beldesi yolunda şarampole yuvarlanması sonucunda araç içinde bulunanlardan 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Sason’a bağlı Yücebağ beldesi köylerinde seçim çalışlarını yürüten HDP’li heyetin içinde bulunduğu araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.