Sason’a bağlı Yücebağ beldesi köylerinde seçim çalışlarını yürüten HDP’li heyetin içinde bulunduğu araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan 5 kişi kaza yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin sağlık durumlarının ağır olduğu ve ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.