HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "İl binamız önünde oturan ailelere seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclise davet ediyoruz" dedi.



Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kubilay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını hatırlatan Kubilay, "Saldırıyı sert dille kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.



Kubilay saldırının etkin şekilde soruşturulması ve sorumluların bulunmasını talep ettiklerini belirtti.

Kubilay, annelerin, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "3 Eylül'den itibaren Diyarbakır il binamızın önündeki ailelerin talebi son derece haklı taleptir. Bizim de talebimiz kimsenin tırnağı dahi kanamadan toplumsal barışın sağlanarak bütün gençlerin evlerine sağ salim geri dönmeleridir" ifadelerini kullandı.



Mecliste bütün partilerin içinde yer aldığı çözüm komisyonu kurulmasını önerdiklerini belirten Kubilay, "Bu vesile ile il binamız önünde oturan ailelere de seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclise davet ediyoruz" diye konuştu.



Kubilay, partisinin önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulunda kayyum atanan belediyelere yönelik adımların ele alındığını, nöbet eylemlerinin süreceğini ve imza kampanyası başlatacaklarını ifade etti.