HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.



Seçmenlerin sandıklara ulaşımı konusunda birçok yerde hazırlık yaptıklarını aktaran Oluç, "Örgütlerimize, il ve ilçe örgütlerimize gereken bilgileri ve direktifleri verdik. İstediğimiz, amaçladığımız seçmenlerin mümkün olan en yüksek ölçüde oy verebilmelerini sağlamaktır" dedi.



Oluç, toplam 100 binin üzerinde sandık görevlileri olduğunu belirterek, "İlçe seçim kurullarında ve müşahitler olarak, seçim günü 100 binin üzerindeki görevlimiz bulundukları her sandıkta gerçekten sandığa atılan oyların, sandıktan sayımda da çıkabilmesi için her türlü denetimi ellerinden geldiği şekilde yapacaklardır. Islak imzalı tutanakları bize göndereceklerdir. Biz bunları YSK verileriyle anında karşılaştırarak itiraz yapılacak, yerlerde itirazların yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.