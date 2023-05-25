HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci tur kararını açıkladı

HDP ve Yeşil Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda isim vermeden Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci tur kararını açıkladı
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolün ardından gözler ve Yeşil Sol Parti'ye çevrildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceklerine yönelik açıklama yaptı.

''HİÇBİR ŞARTTA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ''

İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirten Buldan, ''HDP ve Yeşil Sol Parti olarak halkın eşitlik adalet hak hukuk mücadelesine kefiliz hiçbir şartta geri adım atmayacağız.'' dedi.

''ERDOĞAN BİZLER İÇİN SEÇENEK DEĞİL''

''Erdoğan bizler için seçenek değildir.'' ifadesini kullanan Pervin Buldan, demokrasi hukuk ve özgürlük iradesini tanımanın öncelikleri olduğunu ve sandığa eksiksiz gideceklerini söyledi.

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