HDP'den AYM'ye yeni başvuru

HDP, AYM'ye başvurarak kapatma davası kapsamında 11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan sözlü savunmanın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etti.

AYM'ye sunulan dilekçede seçim takvime göre aday listelerinin 9 Nisan'da sunulacağı, 19 Nisan'da kesinleşeceği hatırlatıldı.

Dilekçede "Listeler kesinleştikten sonra muhtemel bir kapatma kararı verilmesi halinde parti bir bütün olarak seçimlere girmekten men edilmiş olacaktır.'' denildi.

HDP'nin daha önce bu yönde yaptığı başvuru kabul edilmemişti.