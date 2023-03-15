HDP'den AYM'ye yeni başvuru

HDP, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu. HDP'nin daha önce bu yönde yaptığı başvuru kabul edilmemişti.

HDP'den AYM'ye yeni başvuru
AYM'den HDP'ye ek savunma süresi
AYM'den HDP'ye ek savunma süresi Haberi Görüntüle

, AYM'ye başvurarak kapatma davası kapsamında 11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan sözlü savunmanın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etti.

AYM'ye sunulan dilekçede seçim takvime göre aday listelerinin 9 Nisan'da sunulacağı, 19 Nisan'da kesinleşeceği hatırlatıldı.

Dilekçede "Listeler kesinleştikten sonra muhtemel bir kapatma kararı verilmesi halinde parti bir bütün olarak seçimlere girmekten men edilmiş olacaktır.'' denildi.

HDP'nin daha önce bu yönde yaptığı başvuru kabul edilmemişti.

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