HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, İran güçlerinin, Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıyla ilgili, "İran'ı bu politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.



Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu üçlü zirveyi anımsatarak, Türkiye'nin son dönemde dış politikada oyun alanı haline geldiğini savundu.



Bazı ülkelerin birbirlerine verecekleri mesajları Türkiye üzerinden verdikleri bir durumun yaşandığını öne süren Kurtulan, Türkiye'nin Astana ve Cenevre görüşmelerinde de dostlarıyla ilişkilerini istediği raya oturtamadığını iddia etti.



Kurtulan, Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye politikasının, "Kürt düşmanlığı" nedeniyle çıkmaza girdiğini söyledi.



"VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İran güçlerinin, Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait bir kampa düzenlediği saldırıyla ilgili Kurtulan, "İran'ı bu politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



Kurtulan, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini de değerlendirdi.



Bu yöntemin, kendilerini mücadelelerinden alıkoymayacağının geçmiş dönemlerde de görüldüğünü vurgulayan Fatma Kurtulan, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki bu uygulamalar karşısında asla diz çökmeyeceğimizin, biat etmeyeceğimizin, mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesi gerekiyor" diye konuştu.



ŞARBON AÇIKLAMASI

Şarbon hastalığı iddialarına ilişkin de Kurtulan, "İlgili bakan her ne kadar 'Vatandaşlarımız çok rahat et tüketebilirler.' dese de her gün bir yerde şarbon vakası duyuluyor, görülüyor. Vatandaş artık endişeyle et tüketiyor. Yapılması gereken bunu inkar etmek, yok saymak değil" değerlendirmesinde bulundu.