Halkların Demokratik Partisi, daha önce Van Milletvekili Lezgin Botan'ı aday gösterdiği Manisa 1'inci sırada değişiklik yaptı.

Botan'ın yerine Ağrı Belediye eski Başkanı ve eski milletvekili Sırrı Sakık aday gösterildi. Sakık, genel seçim için özellikle Ağrı ve Muş'tan yoğun talep olmasına rağmen aday olmadığını; ancak partisi ile Manisalıların talebiyle adaylığı kabul ettiğini söyledi.

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduğu milletvekili kesin aday listeleri bugün ilan edilecek.

BOTAN TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI



HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa'dan 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildiği için partisine teşekkür ederek, "Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından kesinleşen 2 yıllık cezadan dolayı adaylık şartlarım ortadan kalkmış durumda. Bütün adaylara başarılar dilerim" dedi.