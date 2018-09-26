HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Yeni Havalimanı işçilerinin yaşadıkları sorunların üstünün kapatıldığını ve bu konuda tek bir soruşturma açılmadığını ifade etti.

İşçilerin taleplerinin "yasal olduğunu" savunan Gülüm, "Ancak jandarma müdahalesiyle işçilerin haklarını aramalarının önüne geçildi, engellendi" diye konuştu.

Gülüm, gözaltına alınan işçilerin yasalara aykırı olarak avukatlarıyla görüştürülmediğini ve bazı işçilerin ifadeleri alınmadan tutuklandığını öne sürerek, "Devlet, AKP iktidarı, işçilerin yanında yer alıp taleplerinin neden yerine getirilmediğini gözetmek, kamu olarak bunu soruşturmak, iş cinayetlerini dikkate alarak buna ilişkin soruşturma yapmak yerine tam tersine hak arayan, 'ölmek istemiyoruz, bu koşullarda çalışmak istemiyoruz' diyen işçileri gözaltına aldı, onlara yönelik operasyon yaptı, hatta bu operasyon işverenle birlikte yürütüldü. Hukuksuz bir işlem sonucunda işçiler tutuklandı. Bir an önce işçilerin serbest bırakılmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise Türkiye'de çalışma koşullarının işçi ve iş güvenliğini sağlamaktan uzak olduğunu, her yıl çok sayıda işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini ileri sürerek, HDP'li milletvekilleri olarak şantiyelere giderek işçilerin haklarını savunacaklarını söyledi.

Pekgözegü, yeni havalimanı işçilerinin yaşadığı sıkıntılara yönelik verdikleri soru önergelerinin cevaplanmadığını belirterek, "devletin ve yargının patronların yanında yer aldığını" iddia etti.