HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, açlık grevine katılan milletvekilleriyle HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.



Buldan, dün sabah 10 milletvekiliyle başladıkları açlık grevini akşam sonlandıracaklarını söyledi.



Türkiye'nin birçok ilinde milletvekili arkadaşlarının da açlık grevini sürdürdüklerini belirten Buldan, yarın yapacakları MYK toplantısında açlık grevleriyle ilgili farklı etkinlikler yapma konusununda bir tartışma yürüteceklerini söyledi.



Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile İdris Baluken'in cezalarının onanmasına değinen Buldan, şöyle devam etti:



"AİHM kararının açıklandığı gün Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama, söylemiş olduğu sözler dün verilen cezanın aslında önceden geleceğinin habercisiydi. Cumhurbaşkanı'nın, 'karşı hamle yaparız, bu işi bitiririz' ifadesi, bu cezaların onanacağı anlamına geliyordu. Bu ülkede yargının, hukukun, adaletin bağımsız olmadığını zaten biliyorduk ama bu sözlerle ve cezaların onanmasıyla bir kez daha gördük ki yargı ve adalet bugün ayaklar altına alınmıştır.



İdris Baluken'in dün Yargıtayda onanan cezasıyla birlikte aslında üç cezanın aynı anda onanmasının asla bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Bu bir kez daha yargıya, adalete bir müdahaledir. Üç arkadaşımıza da verilen bu mahkumiyet kararlarını HDP olarak asla tanımadık, bundan sonra da tanımıyoruz."



HDP Mardin Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ise yaptıkları açlık grevini Mecliste yapmalarının, bütün partileri bu konuya duyarlılığa çağırma amacı taşıdığını ifade etti.