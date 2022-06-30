HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine tutukladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla bir ihbarda bulunuldu.



İhbarda, HDP Milletvekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşıldı.



İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etti.



26 Haziran'da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cemre, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine dün Bayramiç'teki evinde gözaltına alınan Cemre, yeniden sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

