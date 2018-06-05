Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan HDP'nin Diyarbakır milletvekili İdris Baluken roman yazdı.
"Üç Kırık Dal" adlı romanın 9 Haziran'da kitapçılarda olacağı belirtildi.
Üniversiteli üç gencin Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da yaşadıklarını, anlatan roman için Selahattin Demirtaş'ın yazı yazdığı kaydedildi.
Baluken hakkında, Diyarbakır'daki yerel mahkemece verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 23 Mayıs'ta onanınca 24 Haziran seçimleri için Batman'dan birinci sıradan milletvekili adaylığı geçersiz sayıldı.