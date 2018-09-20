HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya ve eşi Hüsna Kızılkaya uyuşturucu operasyonunda yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen HDP Savur İlçe Başkanı Kızılkaya ve eşini takibe aldı.
Savur'dan gittikleri İzmir'e kadar takip edilen karı kocanın araçlarında ve kaldıkları adreslerde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Kızılkaya ve eşi getirildikleri Mardin'de emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kızılkaya ve eşinin uyuşturucudan elde ettikleri geliri terör örgütü PKK'ya aktarmakla suçlandıkları öğrenildi.