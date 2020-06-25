HDP'li milletvekillerinin itirazına ret

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Anayasa Mahkemesi, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları' nın vekilliklerinin düşürülmesine yönelik başvuruyu da karar bağladı .



Mahkeme yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu vurgulayarak başvurunun reddetti.

Ayrıca CHP'nin infaz yasasının iptaline ilişkin yaptığı ikinci başvuruyla ilgili incelemesini tamamlayan mahkeme, esasa geçme kararı aldı.



CHP'nin şekil yönünden yaptığı ilk başvuruyu kabul eden Anayasa mahkemesi esas yönünden yapılan 2. başvurunun da kabulüne karar verdi.

Önümüzdeki günlerde toplanacak yüksek mahkeme başvuruları esastan karara bağlayacak. Meclisten geçerek yasalaşan infaz düzenlemesiyle 90 bin kişiye tahliye yolu açılmıştı .





